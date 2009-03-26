”Східне партнерство” не повинно суперечити СНД чи ОДКБ

Москва. 26 березня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявляє, що політика «Східного партнерства» не повинна суперечити зобов`язанням країн, які задіяні в рамках Співдружності Незалежних Держав і Організації Договору про колективну безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що Росія відслідковує розвиток «Східного партнерства», оскільки воно направлене на її найближчих сусідів.

Окрім цього, він підкреслив, що в МЗС РФ зберігається питання з приводу «доданої вартості» «Східного партнерства» порівняно з Європейською політикою сусідства, об`єктами якої є ті ж самі країни – Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь.

А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що ця програма ЄС передбачає створення зони вільної торгівлі, поступову інтеграцію в економічний простір ЄС.

“Така архітектура співпраці ЄС із сусідами Росії не повинна вступати в суперечності з інтеграційними зобов`язаннями цих країн у рамках СНД, ОДКБ, як це зафіксовано в «дорожній карті» загального простору зовнішньої безпеки Росія-ЄС», - підкреслив він.

Крім того, А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що потенційних учасників «Східного партнерства», зокрема Білорусь, ставлять перед вибором – або ви з ЄС, або з Росією.

За його словами, Росія регулярно чує від ЄС заклики про співпрацю в зоні спільного сусідства, і Росія не виключає, що «Східне партнерство» могло б стати одним із таких майданчиків.

При цьому він підкреслив, що ряд проектів у рамках «Східного партнерства» може представляти інтерес для Росії, при цьому більшість серйозних проектів матиме обмежений результат без повноцінної участі Росії.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, направлена на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася започаткувати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.

Засновницький саміт «Східного партнерства» за участі керівників держав-членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.