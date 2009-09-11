Євросуд з прав людини відхиляє 95% заяв

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. 95% відсотків заяв, що подаються до Європейського суду з прав людини не можуть бути прийнятими до розгляду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні журналістам суддя Європейського суду від Бельгії Франсуаз ТУЛКЕНС.

“95% справ відхиляються судом”, - сказала вона.

Суддя зазначила, що рішення про відхилення справ приймаються з різних причин, але переважно, або через те, що позивач не випробував всі ступені національного судочинства, або через те, що звернення відбулося через дуже великий термін з моменту винесення остаточного рішення національними судовими органами.

“Максимальний термін звернення до Європейського суду з прав людини – 6 місяців з моменту винесення остаточного рішення національним судочинством”, - зазначила Ф.ТУЛКЕНС.

Вона також звернула увагу на те, що Європейський суд не може заміняти собою національну судову систему.

“Багато людей кажуть “я піду шукати справедливість в Страсбургу”, але справедливість повинна бути в першу чергу в країнах-членах Ради Європи”, - сказала суддя від Бельгії.

У зв’язку з цим вона, зокрема, звернула увагу на той факт, що на 5 країн – Росію, Туреччину, Румунію, Україну та Італію припадає понад половина всіх справ, що розглядаються у Європейському суді.

“Звичайно, нікого не звинувачуючи, зазначу, що відповідні рішення мали б бути знайденими саме в цих країнах”, - сказала Ф.ТУЛКЕНС.

При цьому вона особливо звернула увагу на той факт, що з 5% заяв, які приймаються судом до розгляду, 60%-70% - справи, що мають повторний характер (схожі на справи, які вже до цього розглядалися в Євросуді з прав людини – УНІАН).