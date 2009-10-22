Громадяни ЄС не можуть купувати товари в інших країнах-членах через Інтернет

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. В ЄС 60% заявок на придбання товарів через Інтернет в іншій країні-члені не виконуються через проблеми законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА, представляючи результати незалежного дослідження роздрібного продажу товарів в ЄС.

“Результати цього дослідження дійсно вражають. Ми маємо зараз конкретні факти і цифри, що демонструють відсутність для споживачів єдиного європейського ринку роздрібної торгівлі в Інтернеті”, - сказала комісар.

За її словами дослідження було проведено по 100 основних позиціях, які намагалися купувати європейці за кордоном своїх країн проживання, серед них, фотоапарати, компакт-диски, книжки, одяг тощо. Загалом було оцінено 11 тис заявок, з яких 60% не були виконані частково через те, що закордонні постачальники не надавали можливостей доставки товару в іншу країну-член ЄС, або не передбачали адекватних механізмів оплати.

За даними дослідження, найскладніше придбати товари за кордоном громадянам Латвії, Бельгії, Румунії та Болгарії. При цьому заявки на придбання товарів через Інтернет в інших країнах, в переважній більшості, були пов’язані з бажанням споживачів придбати більш дешеві товари навіть з урахуванням вартості доставки, або знайти товари, які не пропонуються в їхніх країнах проживання.

Сьогодні ж комісар представила Комюніке для Європарламенту та Ради Європи, в якому Єврокомісія пропонує шляхи покращення ситуації з транскордонною електронною роздрібною торгівлею. Серед таких заходів – розробка нової директиви щодо прав споживачів в ЄС, яка має створити однакові права для будь-якого виду торгівлі, здійснення заходів із застосування законодавства щодо захисту прав споживачів не лише на національному, але й на транскордонному рівні, а також спрощення правил транскордонної торгівлі, в тому числі в питанні застосування таких податків, як ПДВ та податку на використання відновлювальних матеріалів, застосування авторських прав.