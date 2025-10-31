РФ на сьогодні не домінує в районі Покровська, зазначив Зеленський.

На сьогодні оточення Сил оборони України в районі Покровська немає. Про це під час пресконференції розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи планує Україна виводити війська з Покровська в разі загрози оточення, передає кореспондент УНІАН.

"Під Покровськом наші сили контролюють ситуацію. Там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом. Памʼятаєте ситуацію з Курською операцією. Памʼятаєте, інформаційно як це було – дуже багато різного. Що в нас 5 чи 8 тисяч в оточенні. Що було брехнею, ніяких 5-8 тисяч, нікого не було в оточенні. Всі командири на місцях розуміють – як можна допустити оточення? Ніяк. Люди важливіші за будь-що, всі це розуміють. Але ви повинні знати, вони не домінують сьогодні там. Їх багато, але сказати, що вони перемагають – це неправда", – сказав Зеленський.

Він додав, що ситуація в Покровську складна, оскільки РФ зосередила на цьому напрямку близько 170 тис. своїх військових.

Відео дня

"На ранок, я розмовляв з головкомом, змін у Покровську немає. У Покровську є рускі, наші їх знищують, знищують потроху. Бо треба берегти особовий склад… Те, що Росія каже – я був у деяких кабінетах, геометрично різних. І бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає дивно. Бачив й інші карти. У нас різні чомусь карти реальних бойових дій в Україні, Росії, Європі, США. І в якийсь момент ми все це узгоджуємо, розуміємо, де є проблеми, а де маніпуляції", – додав Зеленський.

"Путін каже, що він поїде в Покровськ. Та залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Усі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться", - заявив глава держави.

Також про ситуацію в Покровську розповів глава Служби безпеки України Василь Малюк:

"Коли ми говоримо за Покровськ, треба подякувати всім Силам оборони, які мегапрофесійно та мегавіддано там працюють. Але почати з того, що ворог вперше задекларував, що ми ось-ось на днях його візьмемо рік і три місяці тому. За цей час вони пройшли 7 кілометрів. Мегапотужні фахівці, в лапках, пройшли лише 7 кілометрів. Але вбитими вони втратили десятки й десятки тисяч. Я мовчу за поранених. Але сьогодні там усі поєднали сили. Щодня їх там просто перемелюють", – сказав Малюк.

Ситуація в Покровську: важливі новини

Раніше про просування росіян в районі Покровська повідомляли аналітики DeepState. Також РФ мала просування в районі інших населених пунктів, зокрема в Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки.

Нардеп Роман Костенко раніше заявляв, що втрата Покровська є "питанням часу", враховуючи ту кількість сил, яку РФ відправила на цей напрямок. Також він сказав, що контрнаступальна операція під Добропіллям мала зупинити наступ РФ, але вона "не пройшла успішно".

Вас також можуть зацікавити новини: