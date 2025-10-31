На сьогодні оточення Сил оборони України в районі Покровська немає. Про це під час пресконференції розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи планує Україна виводити війська з Покровська в разі загрози оточення, передає кореспондент УНІАН.
"Під Покровськом наші сили контролюють ситуацію. Там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом. Памʼятаєте ситуацію з Курською операцією. Памʼятаєте, інформаційно як це було – дуже багато різного. Що в нас 5 чи 8 тисяч в оточенні. Що було брехнею, ніяких 5-8 тисяч, нікого не було в оточенні. Всі командири на місцях розуміють – як можна допустити оточення? Ніяк. Люди важливіші за будь-що, всі це розуміють. Але ви повинні знати, вони не домінують сьогодні там. Їх багато, але сказати, що вони перемагають – це неправда", – сказав Зеленський.
Він додав, що ситуація в Покровську складна, оскільки РФ зосередила на цьому напрямку близько 170 тис. своїх військових.
"На ранок, я розмовляв з головкомом, змін у Покровську немає. У Покровську є рускі, наші їх знищують, знищують потроху. Бо треба берегти особовий склад… Те, що Росія каже – я був у деяких кабінетах, геометрично різних. І бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає дивно. Бачив й інші карти. У нас різні чомусь карти реальних бойових дій в Україні, Росії, Європі, США. І в якийсь момент ми все це узгоджуємо, розуміємо, де є проблеми, а де маніпуляції", – додав Зеленський.
"Путін каже, що він поїде в Покровськ. Та залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Усі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться", - заявив глава держави.
Також про ситуацію в Покровську розповів глава Служби безпеки України Василь Малюк:
"Коли ми говоримо за Покровськ, треба подякувати всім Силам оборони, які мегапрофесійно та мегавіддано там працюють. Але почати з того, що ворог вперше задекларував, що ми ось-ось на днях його візьмемо рік і три місяці тому. За цей час вони пройшли 7 кілометрів. Мегапотужні фахівці, в лапках, пройшли лише 7 кілометрів. Але вбитими вони втратили десятки й десятки тисяч. Я мовчу за поранених. Але сьогодні там усі поєднали сили. Щодня їх там просто перемелюють", – сказав Малюк.
Ситуація в Покровську: важливі новини
Раніше про просування росіян в районі Покровська повідомляли аналітики DeepState. Також РФ мала просування в районі інших населених пунктів, зокрема в Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки.
Нардеп Роман Костенко раніше заявляв, що втрата Покровська є "питанням часу", враховуючи ту кількість сил, яку РФ відправила на цей напрямок. Також він сказав, що контрнаступальна операція під Добропіллям мала зупинити наступ РФ, але вона "не пройшла успішно".