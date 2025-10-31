У 2025 році нерівномірність цін на послуги в Україні стала ще більш вираженою, ніж раніше – в окремих регіонах вони відрізняються майже вдвічі.
Про це повідомляється у жовтневому інфляційному звіті Національного банку.
Головний чинник розкиду цін – оренда квартир.
Цього року найдорожче орендувати квартири в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях (у столиці орендувати квартиру дешевше). Водночас якщо казати про Харківську та Одеську області, то тут порівняно з 2021 роком вартість оренди знизилася.
Тарифи на проїзд у міському транспорті також зростають нерівномірно.
"Протягом останніх чотирьох років у Києві, Київській та Харківській областях такі тарифи залишалися незмінними. Натомість у решті регіонів України вони зросли в середньому у 2,6 раза", – кажуть в НБУ.
Незмінність тарифів у деяких регіонах пояснюють додатковими витратами з міських бюджетів.
Щодо цін на продукти харчування, то вони виявилися більш рівномірними. За оцінками фахівців, різниця в цінах становить близько 16%.
"Найнижчі ціни на продукти спостерігалися в Полтавській області, тоді як у Києві вони були найвищими", – говорять у Національному банку.
Доволі високі ціни на продукти спостерігають у Херсонській та Запорізькій областях.
Причини нерівномірності цін різні. Дорожча оренда квартир на Заході пов’язана з тим, що від початку війни значна кількість внутрішньо переміщених осіб оселилася у західних областях України.
"Різна інтенсивність обстрілів і ушкоджень за регіонами, міграція (як внутрішня, так і зовнішня) змінили географічний розподіл споживчого попиту, капіталу та ресурсів", – кажуть фахівці.
Експерти звертають увагу на те, що з початком війни погіршилася логістична доступність у прифронтових регіонах, а окрім цього сформувалися різні споживчі переваги людей залежно від місця проживання. На ціни також вплинули стабілізаційні відключення електроенергії.
Інфляція в Україні – головні новини
У вересні споживчі ціни в Україні порівняно із серпнем зросли на 0,3%. Що стосується довгострокових змін, то у річному вимірі споживча інфляція сповільнилася у вересні до 11,9%.
Нагадаємо, раніше у правлінні Національного банку ухвалили рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 15,5%.
У НБУ зазначають, що підтримують жорсткі монетарні умови для того, щоб зберегти привабливість гривневих активів, а також забезпечити стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% "на горизонті політики".
За прогнозом регулятора, інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.