У 2025 році нерівномірність цін на послуги в Україні стала ще більш вираженою, ніж раніше – в окремих регіонах вони відрізняються майже вдвічі.

Про це повідомляється у жовтневому інфляційному звіті Національного банку.

Головний чинник розкиду цін – оренда квартир.

Цього року найдорожче орендувати квартири в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях (у столиці орендувати квартиру дешевше). Водночас якщо казати про Харківську та Одеську області, то тут порівняно з 2021 роком вартість оренди знизилася.

Тарифи на проїзд у міському транспорті також зростають нерівномірно.

"‎Протягом останніх чотирьох років у Києві, Київській та Харківській областях такі тарифи залишалися незмінними. Натомість у решті регіонів України вони зросли в середньому у 2,6 раза"‎, – кажуть в НБУ.

Незмінність тарифів у деяких регіонах пояснюють додатковими витратами з міських бюджетів.

Щодо цін на продукти харчування, то вони виявилися більш рівномірними. За оцінками фахівців, різниця в цінах становить близько 16%.

"‎Найнижчі ціни на продукти спостерігалися в Полтавській області, тоді як у Києві вони були найвищими"‎, – говорять у Національному банку.

Доволі високі ціни на продукти спостерігають у Херсонській та Запорізькій областях.

Причини нерівномірності цін різні. Дорожча оренда квартир на Заході пов’язана з тим, що від початку війни значна кількість внутрішньо переміщених осіб оселилася у західних областях України.

"‎Різна інтенсивність обстрілів і ушкоджень за регіонами, міграція (як внутрішня, так і зовнішня) змінили географічний розподіл споживчого попиту, капіталу та ресурсів"‎, – кажуть фахівці.

Експерти звертають увагу на те, що з початком війни погіршилася логістична доступність у прифронтових регіонах, а окрім цього сформувалися різні споживчі переваги людей залежно від місця проживання. На ціни також вплинули стабілізаційні відключення електроенергії.

У вересні споживчі ціни в Україні порівняно із серпнем зросли на 0,3%. Що стосується довгострокових змін, то у річному вимірі споживча інфляція сповільнилася у вересні до 11,9%.

Нагадаємо, раніше у правлінні Національного банку ухвалили рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 15,5%.

У НБУ зазначають, що підтримують жорсткі монетарні умови для того, щоб зберегти привабливість гривневих активів, а також забезпечити стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% "‎на горизонті політики"‎.

За прогнозом регулятора, інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.

