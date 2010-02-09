Рада ЄС розуміє стурбованість депутатів щодо SWIFT-угоди з США

Брюссель. 9 лютого. УНІАН. Рада ЄС розуміє стурбованість Європарламенту щодо так званої SWIFT-угоди з США (угоди про обмін інформацією щодо фінансових трансакцій фізичних осіб-громадян ЄС та юридичних осіб з метою протидії фінансуванню тероризму – УНІАН), і закликає Єврокомісію схвалити рекомендації для нових переговорів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Ради ЄС, текст якої передано УНІАН.

У заяві, зокрема, зазначається, що підписання Тимчасової угоди з США про обмін фінансовою інформацією було викликано бажанням не втратити переваги, які дає цей документ у боротьбі з тероризмом. Разом з тим, Рада ЄС визнає, що підписуючи угоду з США 30-го листопада, вона розуміла, що з 1-го грудня набирає чинності Лісабонська угода ЄС, яка значно посилює роль Європарламенту в укладанні угод з третіми країнами.

“Знаючи про набуття чинності Лісабонської угоди, Рада, коли давала дозвіл на підписання угоди з США... вирішила, що угода повинна носити перехідний характер і застосовуватися протягом дуже короткого терміну – максимум протягом 9-ти місяців”, - написано у заяві Ради ЄС.

При цьому зазначається, що Європарламент у своїй резолюції, схваленій у вересні 2009 року, передбачав можливість укладення Тимчасової угоди з США з терміном дії протягом 12-ти місяців.

Рада ЄС у своєму документі також звернула увагу на те, що Тимчасова угода з США має ряд гарантій щодо належного використання отриманої фінансової інформації виключно з метою боротьби з тероризмом, як про це просив Європарламент раніше.

“Що стосується довготривалої угоди, Рада поділяє стурбованість Європарламенту щодо необхідності забезпечити належний баланс між заходами з безпеки та захистом громадянських свобод та фундаментальних прав, забезпечуючи при цьому повагу до приватного життя та захисту даних”, - наголошує Рада ЄС.

При цьому, Рада закликала Єврокомісію ще до кінця лютого затвердити рекомендації на переговори з США про довготривалу угоду про обмін фінансовими даними.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Комітет з питань громадянських свобод Європарламенту порекомендував не підтримувати Тимчасову угоду з США про обмін інформацією про фінансовий стан громадян.

Комітет запропонував також закликати Єврокомісію та Раду ЄС розпочати роботу над підготовкою постійної угоди між ЄС та США про обмін інформацією, яка може становити банківську таємницю, про операції та трансакції фізичних осіб.

Проект доповіді про Тимчасову угоду зі США щодо обміну інформацією про фінансовий стан громадян та їх банківські операції буде розглянутий на сесії Європарламенту 11 лютого у Страсбурзі.

30 листопада 2009 року ЄС та США підписали Тимчасову угоду про обмін фінансовою інформацією громадян. Відповідно з документом, термін дії якого обмежено 9-мі місяцями, спецслужби США отримали доступ до банківської інформації європейців – даних, що зберігаються в системі SWIFT. Тимчасову угоду було підписано з метою протидії тероризму.

Документ набрав чинності 1 лютого цього року.