Рада ЄС розширила права власників довготермінових віз на пересування
Відтепер вони зможуть подорожувати Європою
Брюссель. 22 березня. УНІАН. Рада міністрів ЄС дозволила власникам довготермінових віз вільно подорожувати Шенгенською зоною.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Ради ЄС.
Згідно зі схваленим рішенням, власники довготермінових віз (на період понад 3 місяці) типу “D” зможуть вільно пересуватися країнами-членами Шенгенської зони, так само, як і громадяни третіх країн, що мають посвідку на проживання в одній з країн-членів.
Нові правила дають можливість подорожувати протягом трьох місяців з кожних шести місяців перебування. При цьому, нові правила регламентують також і можливість вільного транзиту країнами-членами Шенгенської зони при поверненні власників довготермінових віз додому.
Згідно з правилами, що діяли до останнього часу, власники довготермінових віз типу “D” мали право лише на транзит при поїздці до країни, що видала довготермінову візу та на перебування у цій країні. Повернення додому не могло відбуватися через треті країни.
Нові правила також передбачають, що довготермінові візи не можуть вдаватися на період понад одного року. У випадку, якщо особа, що має довготермінову візу, має залишатися на більш тривалий період, то після року перебування країни-члени будуть зобов’язані надати такій особі посвідку на проживання.
Нові правила також передбачають необхідність звернення країною-членом, що збирається надати довготермінову візу, до Шенгенської інформаційної системи для перевірки інформації щодо осіб, які звертаються за отриманням таких віз, з перевіркою таких саме даних, як і при наданні посвідки на проживання.
Як повідомляв УНІАН, Європарламент схвалив нові правила щодо надання довготермінових віз 9 березня.
Негативні наслідки дії попередніх правил щодо віз типу “D” відчували на себе, в тому числі, українці. Так, наприкінці травня 2006 року група українських громадян, що перебували на тимчасовій роботі в Іспанії, повертаючись додому були затримані німецькою поліцією, у них були вилучені гроші і цінності, після чого українці були депортовані до України із подальшою забороною для відвідування країн Шенгенської зони. Частково рішення німецької влади вдалося переглянути потім у судах.
Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члена ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Латвія, Литва, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Словаччина, Словенія. До Шенгенської зони також належать Ісландія, Норвегія та Швейцарія.