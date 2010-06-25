НГО мають моніторити фінансову допомогу ЄС країнам-сусідам

Брюссель. 25 червня. УНІАН. Використання допомоги ЄС країнам-сусідам могло б бути ефективнішим за умови більшого залучення неурядових організацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у дослідженні, представленому 24 червня Міжнародним центром політичних досліджень “Втрачені можливості: громадянське суспільство та Інструмент Європейського сусідства і партнерства”.

Автори дослідження Саша ТЕССЬЄ-СТАЛЬ та Вікторія ГУМЕНЮК разом з партнерами вивчили ситуацію з використанням коштів Інструменту Європейського сусідства і партнерства в чотирьох країнах-східних сусідах ЄС: Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні.

У дослідженні, зокрема, звертається увага на недостатність залучення неурядових громадських організацій до процесів розробки та моніторингу стратегічних документів, таких, як національні індикативні програми, річні програми дій тощо. Крім того, автори доповіді зазначають низьку обізнаність громадських організацій в країнах-сусідах ЄС про існуючі можливості співпраці з владою та європейськими інституціям в питанні використання фінансової допомоги ЄС.

Все це, на думку авторів досліджень, зменшує ефективність допомоги ЄС. При цьому, автори доповіді наголошують н необхідності посилення ролі ЄС у сприянні, передусім, інституційним реформам в країнах-членах.

“Інструмент Європейського сусідства і партнерства має потенціал прискорити реформи в країнах-партнерах, однак в короткостроковій перспективі це вимагатиме більшої ролі ЄС в сприянні інституційним реформам”, - написано в дослідженні.

Дослідження також містить низку рекомендацій, серед яких – демократизація інститутів влади в країнах-партнерах, забезпечення обов’язковості залучення неурядових громадських організацій до реалізації та моніторингу проектів в рамках допомоги за кошти Інструменту Європейського сусідства і партнерства, проведення тренінгів для представників неурядових громадських організацій щодо моніторингу за використанням допомоги тощо.

Як повідомляв УНІАН, Європейська політика сусідства розвивається з 2004 року. В рамках цієї політики вже створені дві регіональні ініціативи: “Східне партнерство” та “Союз для Середземномор’я”. З 1 січня 2007 року для сприяння реформам в країнах-сусідах в ЄС було створено Інструмент Європейського сусідства та партнерства.