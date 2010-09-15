Росія та НАТО до кінця року підготують документ про спільні загрози

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Росія та НАТО планують завершити розробку документа щодо спільних загроз до кінця року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

«Робота в рамках Ради НАТО - Росія тривають, ми завершили першу фазу і продовжимо роботу з метою завершити її до кінця року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року генсек НАТО виступив з пропозицією посилити співпрацю з Росією і, зокрема, розробити спільний аналіз загроз, які існують на сьогодні як для країн – членів Північноатлантичного альянсу, так і для Росії.