Росія та НАТО до кінця року підготують документ про спільні загрози
17:06, 15 вересня 2010Новини ЄС
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Перша фаза роботи завершена
Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Росія та НАТО планують завершити розробку документа щодо спільних загроз до кінця року.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.
«Робота в рамках Ради НАТО - Росія тривають, ми завершили першу фазу і продовжимо роботу з метою завершити її до кінця року», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року генсек НАТО виступив з пропозицією посилити співпрацю з Росією і, зокрема, розробити спільний аналіз загроз, які існують на сьогодні як для країн – членів Північноатлантичного альянсу, так і для Росії.
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