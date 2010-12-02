Депутати Вірменії та ЄС хочуть мирного врегулювання конфлікту в Нагорному Карабаху

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Депутати парламенту Вірменії і Європарламенту виступають за винятково мирне врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в прийнятій сьогодні спільній заяві за підсумками 11-го засідання Комітету парламентської співпраці ЄС-Вірменія.

«(Комітет – УНІАН) наголошує абсолютну неприпустимість будь-якої альтернативи мирному вирішенню Нагірно-Карабахського конфлікту; закликає до остаточного визнання цього всіма сторонами, на словах і на ділі, а також до збільшення зусиль для досягнення врегулювання конфлікту», - написано в документі.

У спільній заяві сторони підтримали посередницькі зусилля Мінської групи ОБСЄ, а також базові принципи, що містяться в Мадридських принципах.

При цьому депутати вважають, що всі сторони повинні бути залучені до переговорного процесу.

У заяві також висловлено підтримку останній заяві співголів Мінської групи ОБСЄ і президентів Вірменії і Азербайджану 1 грудня цього року під час саміту ОБСЄ в Астані.

Депутати висловили переконання в тому, що регіональна співпраця може відкрити нові можливості для врегулювання конфлікту і вітають заклик співголів Мінської групи ОБСЄ досягти угоди про невикористання сили і про відкликання снайперів з контактної лінії.

Як повідомляв УНІАН, в 1991-1994 роках конфлікт між Вірменією і Азербайджаном за контроль над Нагірним Карабахом призвів до збройних дій.

Мінська група ОБСЄ з`явилася в 1992 році. Її співголовами є Росія, США і Франція.

Мадридські принципи – основні принципи врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту – були представлені сторонами в 2007 році і вперше опубліковані 10 липня 2009 року.