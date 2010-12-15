Україна в стратегії національної безпеки повинна врахувати свою позаблоковість

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Україна в стратегії національної безпеки має врахувати свою позаблоковість і наміри розширення відносин з НАТО.

Про це заявив українським журналістам в Брюсселі перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Степан ГАВРИШ.

“Вкрай необхідним є завершення роботи над стратегією національної безпеки на базі оборонного огляду України, завершення роботи над військовою доктриною України і саме тут будуть сформовані основні принципові формули щодо оборонної політики України”, - сказав він.

За словами першого заступника секретаря РНБО, з одного боку, в новій оборонній стратегії та військовій доктрині Україна має врахувати свій позаблоковий статус.

“Набуття статусу позаблоковості, перш за все, зрозуміло, означає відмову від прямого членства, прямої безпосередньої участі в тих чи інших системах колективної безпеки, включаючи в тому числі і навіть двосторонні, скажімо так, безпекові альянси, які можуть відбутися”, - зазначив С.ГАВРИШ.

При цьому, він висловив думку, що з набуттям позаблокового статусу Україна можеі діяти досить активно, підтримуючи відносини з існуючими системами колективної безпеки.

“Це створює перспективи для нового типу військово-політичної дипломатії, так би мовити дипломатії м’якої політики, м’якої дипломатії, яка в кінці кінців може дати шанс на те, що Україна може виступити контрибутором нового типу філософії безпеки в регіоні, коли не військові аргументи, а аргументи саме дипломатичного характеру дадуть шанс нового типу лідерства для таких країн, як Україна”, - наголосив перший заступник секретаря РНБО.

Він зазначив, що Україна має всі підстави розраховувати на таке лідерство, оскільки свого часу добровільно відмовилася від одного з найпотужніших ядерних потенціалів світу.

Разом з тим, за словами С.ГАВРИША, Україна має намір не лише зберегти, але й розширити відносини з НАТО, як для забезпечення власної безпеки, так і для отримання перспектив військово-політичного розвитку.

“Тому, питання пошуків нової доктрини розвитку для України сьогодні є ключовим завданням для політики України. І мені здається, що кількість ініціатив Президента у цій сфері, якраз і свідчить про налаштованість забезпечити цю доктрину новими не тільки ідеями, але й практичними можливостями, зрозуміло, якщо це будуть дозволяти національні і фінансові ресурси”, - наголосив він.