Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Україна може взяти участь у створенні НАТО системи ПРО лише разом з Росією.

Таку думку висловив українським журналістам в Брюсселі перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ.

“Зрозуміло, що однозначної пропозиції Україна в цей час зробити не може, але сама її політична воля, воля її політичного керівництва, Президента країни направлена на те, щоби забезпечити спільну участь з Російською Федерацією в цьому проекті, тому ми підтримали ініціативу Російської Федерації”, - сказав він.

За його словами, Україна може запропонувати для створюваної системи ПРО дві станції спостереження в Мукачевому та Севастополі. Разом з тим, зазначив перший заступник секретаря РНБО, на сьогодні Україна самостійно не зможе забезпечити їх роботу.

“Важливо розвіяти певні ілюзії в цьому напрямку. Перша ілюзія пов’язана з тим, що ці станції сьогодні можуть виконувати ефективно свою функцію. Вони знаходяться в досить складному стані і зважаючи на їх час з моменту створення і відсутність будь-яких модернізацій, які могли б там відбутися, то ми мусимо сказати про необхідність дуже серйозної їх модернізаційної реформи, яка дала б сучасні можливості для забезпечення саме таких програм з попередження стартів балістичних ракет, та і власне контролю за космосом”, - сказав С.ГАВРИШ.

Він зазначив, що в України були унікальні приклади, коли лише українські станції фіксували старти ракет, однак, ці приклади – поодинокі.

“Друга ілюзія, що Україна може сама їх використовувати. Мушу сказати, що основна ресурсна база, база, яка пов`язана з технологією життєдіяльності цих станцій знаходиться в Російській Федерації, і у Солнечногорську знаходяться всі відповіді на багато питань, які потребують серйозних професійних уточнень”, - сказав С.ГАВРИШ.

Він також зазначив, що Росія вже виступила з пропозицією викупити ці станції, або взяти їх в оренду, однак Україну більше влаштувало б спільне їх використання з Росією та ЄС.

“Зрозуміло, що політика співпраці з РФ може дозволити активно використовувати ці станції спільно, це був би найкращий варіант. Але використати ці станції без Росії неможливо”, - підкреслив перший заступник секретаря РНБО.

Він також зазначив, що маловірогідним є використання цих станцій Національною академією наук України самостійно, оскільки лише витрати на підтримку їхньої роботи становлять 50-60 млн. грн. щороку.

“Я розумію, що моя позиція можливо на всім сподобається, але ми маємо питання про певну математичну формулу. Це є питання логіки, питання об’єктивного факту. Ці станції не можуть діяти в режимі, в якому вони зараз знаходяться, оскільки вся технологічна база, особливо вузькі і дуже складні елементи цієї бази виготовляються тільки в Росії і більше ніде”, - підкреслив С.ГАВРИШ.