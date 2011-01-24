ЄС стурбований спробами України змінити закон про держзакупівлі

Київ. 24 січня, УНІАН. Європейський Союз стурбований спробами внести зміни до закону про державні закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА на круглому столі “Внесок Європейського Союзу у розвиток громадянського суспільства”.

Він також зазначив, що такі зміни не відповідають концепції цього закону.

За словами голови Представництва ЄС в Україні, через спроби внести зміни до закону про держзакупівлі Світовий банк і Європейський Союз вирішили припинити фінансування проектів із надання Україні консультаційної допомоги в розробці законодавства про держзакупівлі.

”В цьому плані ми призупинили фінансування і хочемо побачити, який же закон буде прийнято”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді минулого року УСПП спільно з Міністерством економіки підготували новий законопроект про зміни до закону про проведення державних закупівель.

Перший віце-президент УСПП Сергій ПРОХОРОВ зазначив, що основною зміною в законопроекті є надання можливості державним підприємствам проводити закупівлі товарів і послуг за власні кошти без застосування тендерних процедур.

«Кошти підприємства не можуть бути коштами держави... Свого часу було допущено законодавчу помилку, й здається, нам вдається зараз її виправити», - зазначив С.ПРОХОРОВ.

У чинному законі про проведення держзакупівель дія тендерних процедур поширюється й на закупівлю товарів і послуг держпідприємствами за власні кошти.

4 жовтня 2010 року Кабінет міністрів схвалив ряд змін до закону про державні закупівлі.

Зокрема, документом пропонується вивести з-під дії закону держмонополії. Також держпідприємствам буде дозволено використовувати власні кошти без застосування норм закону про держзакупівлі. Крім того, пропонується дати можливість обласним управлінням економіки самостійно ухвалювати рішення про проведення тендерів державними установами, зокрема, закупівель у одного учасника.

Світовий банк висловив низку зауважень до законопроекту. Зокрема, експерти СБ вважають, що в законі про держзакупівлі не повинно бути винятків, що дозволяють тим або іншим підприємствам проводити закупівлі, не використовуючи норми цього документа.

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявляла, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не підпише зміни до закону про держзакупівлі, якщо вони не будуть узгоджені з міжнародними організаціями.