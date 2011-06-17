Янкович хоче збільшити торгівлю зі Словаччиною

Братислава. 17 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що рівень товарообороту між Україною та Словаччиною буде збільшено до 1,5 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Братиславі після переговорів з Президентом Словацької Республіки Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у ході зустрічі вони з І.ГАШПАРОВИЧЕМ із задоволенням констатували, що лише у першому кварталі цього року рівень товарообороту між двома країнами зріс на 78%.

«Враховуючи такі тенденції, я вважаю, що необхідно підняти планку до 1,5 млрд. доларів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, практичним кроком у цьому напрямку стане участь двох президентів у сьогоднішньому Українсько-Словацькому бізнес-форумі, який проходить у Братиславі.

Також важливим механізмом розширення співпраці, на думку В.ЯНУКОВИЧА, є робота міжурядової комісії, засідання якої відбудеться восени цього року.

Серед питань, які має обговорити ця комісія, В.ЯНУКОВИЧ назвав енергетичну сферу і транскордонне співробітництво.

«Потенціал, що є між нашими країнами, поки не реалізований, і ми повинні задіяти нові механізми співпраці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він надав важливого значення співпраці на регіональному рівні, тому поклав велике сподівання на укладені сьогодні угоди про співпрацю між регіонами двох країн.

У свою чергу І.ГАШПАРОВИЧ зазначив, що Україна і Словаччина повинні вийти на докризовий рівень товарообороту.

Він також назвав важливою співпрацю у таких сферах як енергетика, у тому числі питання ядерних електростанцій.

І.ГАШПАРОВИЧ констатував, що Україна є надійним партнером Словаччини.