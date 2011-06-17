Янукович не дозволить ”окремим політикам” заважати євроінтеграції

Братислава. 17 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не дозволить окремим політикам перешкоджати руху України шляхом реформ та шляхом євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на Українсько-Словацькому бізнес-форумі.

«Політики повинні пам’ятати, що якщо народ дав можливість отримати кермо на якихось рівнях - цей термін дуже короткий, і він дуже швидко спливає», - сказав глава держави.

За його словами, бездарні і некомпетентні чиновники - це проблема, яка є в кожній країні, але долати цю проблему можна шляхом виборів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні на шляху реформ влада залучає до цієї роботи все більше активної частини населення, політичні партії, громадські організації. «І цей рух призведе до того, і ми всі про це мріємо, що держава буде об’єднуватись, що люди будуть об’єднуватись навколо конкретних справ», - сказав Президент.

При цьому він зауважив, що не матиме значення, про що йде мова. В.ЯНУКОВИЧ навів приклад щодо європейської інтеграції країни: «Як може бути таке, що влада прагне, щоб євроінтеграційні процеси були більш якісними і більш ефективними, а невеличка частина опозиції стоїть на перешкоді цього руху. Такого не буде».

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що національний інтерес, принцип національного прагматизму у міжнародних відносинах буде для всіх політиків однаковим, а для всіх регіонів однаковою буде державна політика, яка буде створювати рівні умови і надавати регіонам можливості для розвитку.