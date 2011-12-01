Європарламент: потрібні механізми для призупинення угоди з Україною...

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Європарламент хоче мати механізми призупинення дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС у випадку порушень Києвом демократичних принципів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішній дій щодо переговорів про угоду про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, присутніх в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

“Розробити чіткі запобіжні заходи та можливий механізм тимчасового призупинення всієї угоди про асоціацію у випадку, якщо основні та фундаментальні принципи її ігноруються, або навмисно порушуються”, - йдеться у документі.

При цьому Європарламент закликав Президента України та уряд привести “політичну, юридичну та адміністративну ситуацію в країні у відповідність з тим, про що було домовлено в рамках Порядку денного асоціації”.

Депутати закликали українську владу надати можливість колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та іншим опозиційним лідерам використати їхнє право на повноцінну участь у політичних процесах, “як зараз, так і під час наступних виборів в Україні”.

У доповіді наголошується на необхідності посилення існуючої співпраці між ЄС та Україною у сфері захисту прав людини та фундаментальних свобод, рекомендується надати допомогу Україні в реформуванні судової системи відповідно до стандартів ЄС, щоб попередити вибіркове використання правосуддя та гарантувати незалежні, чесні і прозорі судові процеси, а також унеможливити використання судових процесів для досягнення політичних цілей.

У зв’язку з цим Європарламент рекомендує створити спеціальний механізм за участю експертів України, ЄС та Венеціанської комісії, а також розпочати програми тренінгів та обмінів у сфері юстиції і внутрішніх справ з метою реалізації в Україні кращого європейського досвіду.

У доповіді також наголошується на важливості реалізації в Україні рішень Європейського суду з прав людини та привертається увага Києва до значної кількості позовів, поданих проти України до цього суду.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори щодо угоди про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, – з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим, у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі, засудженням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі, кримінальним переслідуванням інших колишній урядовців, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на процеси парафування та підписання угоди.