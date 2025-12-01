Місячний тариф на газ в Україні пішов вниз: постачальники оприлюднили ціни на грудень

Клієнти одного з постачальників вже за 60 днів можуть залишитися без "блакитного палива".

Постачальники знизили місячні ціни на газ для населення в Україні, а от річні – залишилися без змін. При цьому деякі українці мають в грудні підписати нові контракти на постачання газу, інакше вже за два місяці вони залишаться без "блакитного палива".

Видання ГазПравда пише, що компанія ТОВ "Енерджі Трейд Груп" з грудня припиняє надання послуг побутовим споживачам. У зв’язку з цим клієнти цього постачальника мають обрати нового. З 1 грудня газ їм протягом 60 діб забезпечуватиме постачальник "останньої надії" – ГК "Нафтогаз" України, а далі газопостачання зупиниться без нового договору.

Таким чином, з грудня на ринку працюють вісім постачальників, з яких чотири пропонують лише річну ціну, а чотири – і річну, і місячну.

Зазначається, що річні пропозиції не змінилися і коливаються в межах 7,96-9,99 гривні, а от місячні тарифи знизилися - 8,46-27,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, що переважній більшості українських побутових споживачів - 98%, або понад 12 млн домогосподарств - газ постачає "Нафтогаз України", тому більшість українців щонайменше до квітня 2026 року платитимуть 7,96 грн за куб.

5 листопада стало відомо, що Україна відновила імпорт газу трансбалканським коридором, який не використовувався через високу вартість транзиту газу. Україна була змушена піди на це після різкого збільшення російських атак на її газову та енергетичну інфраструктуру.

8 листопада Росія знову атакувала газову інфраструктуру України. Тоді голова "Нафтогазу" Сергій Корецький заявив, що такі удари спрямовані на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку.

16 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася про ще один напрямок постачання газу на час опалювального сезону. Мова йшла про Грецію.

