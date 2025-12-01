Повені та зсуви охопили понад половину з 25 адміністративних округів.

Шрі-Ланка переживає найбільше й найскладніше природне лихо у своїй історії - кількість загиблих від циклону Дітва досягла 355 осіб. Як пише The New York Times, про це заявив президент країни Анура Кумара Діссанаяке. Зазначається, що ще 366 людей вважаються зниклими безвісти, а понад мільйон постраждали — цілі міста досі стоять під водою. Хоча циклон уже змістився в напрямку південного узбережжя Індії, синоптики попереджають про нові хвилі сильних дощів і подальшу повінь у низці районів острова.

Повені та зсуви охопили понад половину з 25 адміністративних округів, у більш ніж 20 з них довелося проводити масові евакуації. Рятувальні служби працюють на межі можливостей. У понеділок команди рятувальників за підтримки авіації та персоналу з Індії намагалися прорватися до регіонів, які стали недоступними через високий рівень води.

За початковою оцінкою ООН, стихія зруйнувала понад 15 тисяч будинків.

Для країни з населенням 23 мільйони це новий серйозний удар після десятиліть випробувань — від 30-річної громадянської війни та цунамі 2004 року до недавніх терактів і економічної кризи.

"Ми стикаємося з найбільшим і найскладнішим природним лихом за всю нашу історію", — заявив президент Анура Кумара Діссанаяке у зверненні до нації.

До понеділка частково відновили рух поїздів, електропостачання та зв’язок, однак масштаби руйнувань залишаються величезними. Щонайменше 10 мостів пошкоджено, понад 200 ключових доріг залишаються непроїзними, повідомляє дорожня агенція країни.

У великих регіонах досі серйозною проблемою залишається доступ до питної води.

Природні катастрофи у Південно-Східній Азії

Нагадаємо, поблизу узбережжя індонезійського острова Суматра нещодавно стався сильний землетрус магнітудою 6,6 балів. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 16 км, за 45 км на північний захід від міста Сінабанг на острові Сімелуе. Невдовзі після основного поштовху стався афтершок магнітудою 4,8 на південь від першого епіцентру.

Регіон Суматри вже пережив один із найпотужніших землетрусів у сучасній історії - 26 грудня 2004 року біля її узбережжя стався мегатрастовий землетрус магнітудою 9,5, який спричинив руйнівне цунамі. Тоді загинули близько 226 тисяч людей у країнах Індійського океану, з них понад 126 тисяч — в Індонезії.

