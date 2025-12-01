За словами аналітиків ING, ризики для постачання нафти зростають.

Ціни на нафту зранку першого дня зими зростають на тлі припинення експорту нафти Каспійським трубопроводним консорціумом через атаку "невідомих" дронів та напруженість між США та Венесуелою, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 12:00 за київським часом, вартість нафти марки Brent зросла на 1,21 долара, до 63,59 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила на 1,21 долара, до 59,76 долара за барель.

Reuters зазначає, що котирування перевищили тижневі максимуми.

Відео дня

Каспійський трубопровідний консорціум, акціонерами якого є Росія, Казахстан і США, 29 листопада заявив, що припинив роботу після того, як причал на його російському терміналі на Чорному морі був пошкоджений українськими безпілотниками. Йдеться про термінал у порту Новоросійськ. Офіційно про нову атаку українських безпілотників на ключовий порт з експорту російської нафти не повідомлялося.

Крім того, посприяло зростанню цін і рішення ОПЕК+ стосовно збереження квот на видобуток нафти у першому кварталі 2026 року. Видання нагадує, що на початку листопада картель вирішив не підвищувати квоти на видобуток нафти "через побоювання надлишку пропозиції". За підсумками зустрічі 30 листопада картель підтвердив це рішення.

Додатковий імпульс зростанню нафтових котирувань дав президент США Дональд Трамп. 29 листопада він заявив, що "повітряний простір над Венесуелою та навколо неї" слід вважати закритим.

Видання зазначає, що заява американського лідера викликала невизначеність на нафтовому ринку, оскільки ця південноамериканська країна - один з основних виробників нафти. Американський лідер не надав більше ніяких подробиць.

"Не вбачайте в цьому нічого особливого", – сказав Трамп.

До того ж українські військові повідомили у соцмережах про нову атаку на російський НПЗ. У свою чергу аналітики ING зазначили, що "ризики для поставок зростають після додаткових атак України на російську енергетичну інфраструктуру та ескалації напруженості між США і Венесуелою".

Ціни на нафту та удари по енергоінфраструктурі Росії - останні новини

Попри те, що зранку 28 листопада ціни на нафту зростали, "чорне золото" завершило останній місяць осені четвертим поспіль місячним падінням.

29 листопада Каспійський трубопровідний консорціум заявив про припинення роботи через атаку українських морських дронів на порт Новоросійськ. При цьому Генеральний штаб України про удар не повідомляв. Остання офіційно підтверджена атака на порт Новоросійська відбулася 25 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: