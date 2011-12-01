Європарламент хоче покращення бізнес-клімату в Україні

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Європейський парламент виступає за покращення інвестиційного та бізнес-клімату в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори щодо угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, присутніх в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

“Продовжувати закликати до політичних та економічних реформ в Україні, що має привести до модернізації її інфраструктури, зокрема в сферах енергетики та транспорту; допомогти бізнес-сектору, передусім через спрощення доступу до кредитів та позик, спрощення та прискорення процесу зборів податків та платежів на митниці, зокрема, зробивши помітні покращення в області відшкодування ПДВ експортерам, процесі розмитнення та погодження для імпорту”, - написано в документі.

Депутати висловились за скасування бар’єрів та викорінення корупції, посилення верховенства права та демократичної практики, розгляд зменшення вартості трансакцій для малого та середнього бізнесу.

У доповіді також міститься заклик до фундаментального покращення інвестиційного клімату для закордонних інвесторів в Україні. При цьому депутати окремо відзначили необхідність зробити митні процедури більш ефективними, зокрема, з метою припинення практики, “що стала загальною”, необґрунтованого підвищення митної вартості імпортованих в Україну товарів.

Європарламент також висловився за сприяння розвитку малого та середнього бізнесу і наголосив на тому, що Україні “не варто послаблювати свій захист стандартів праці з метою залучення іноземних інвестицій”.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі винесенням вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням низки інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.