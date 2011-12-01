Посол України при ЄС вітає рішення Європарламенту щодо угоди про асоціацію

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ сподівається, що інституції Європейського Союзу врахують позицію депутатів Європарламенту щодо європейського майбутнього України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі К.ЄЛІСЄЄВА з приводу ухвалення Європарламентом доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій стосовно переговорів щодо угоди про асоціацію з Україною.

«Я від щирого серця вітаю сьогоднішнє голосування Європарламенту на підтримку Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У документі Європарламент визнав Україну європейською державою, яка відповідно до статті 49 Угоди Європейського Союзу може подавати заявку на членство в ЄС, та закликав інші інституції ЄС зробити те саме», - сказано в коментарі.

«Я сподіваюсь, що рекомендації єдиної представницької інституції Європейського Союзу і відтак за визначенням найлегітимнішої, належним чином візьмуть до уваги всі гравці, щоб зробити європейську інтеграцію України, нашу політичну асоціацію та економічну інтеграцію з ЄС неминучою реальністю», - наголосив посол.

За його словами, ключовим інструментом для цього є швидке парафування, підписання та ратифікація угоди про асоціацію.

«Я щасливий бачити, що Європарламент також поділяє цю точку зору», - зазначив К.ЄЛІСЄЄВ.

Він наголосив, що нині настав вирішальний час для подальшої співпраці України та ЄС.

За словами посла, останні події в Україні продемонстрували необхідність змін на краще. З іншого боку, він зазначив, що внутрішня ситуація в ЄС також не оптимальна.

При цьому, на думку К.ЄЛІСЄЄВА, угода про асоціацію дасть можливість Україні виправити низку помилок, а Євросоюзу – піднести свої відносини з третьою країною на безпрецедентний рівень.

Водночас, у коментарі К.ЄЛІСЄЄВА не міститься жодної фрази щодо висловлених у схваленій сьогодні доповіді Європарламенту критичних зауважень стосовно дотримання в Україні стандартів демократії, принципів верховенства права та захисту прав людини, а також щодо вибіркового використання правосуддя проти представників опозиції і, зокрема, колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент схвалив доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій стосовно угоди про асоціацію з Україною.

ЄП рекомендував цим інституціям визнати прагнення України стати членом ЄС за умови відповідності критеріям демократії та допомогти Україні у проведенні реформування Конституції та виборчого законодавства. Депутати закликали українську владу надати можливість колишньому прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО та іншим опозиційним лідерам використати їхнє право на повноцінну участь у політичних процесах, “як зараз, так і під час наступних виборів в Україні”.

Європарламент виступив за парафування угоди про асоціацію з Україною в цьому році та її підписання – в наступному. Водночас ЄП закликав передбачити механізми призупинення дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС у випадку порушень Києвом демократичних принципів.

Європарламент також виступив за активну роботу зі встановлення безвізового режиму з Україною.

Крім того, євродепутати хочуть посилити співпрацю з Україною в енергетичній галузі й виступили за надання Києву допомоги у «газових» переговорах з Москвою.

Також ЄП закликав українську владу продовжити реалізацію політичних та економічних реформ.