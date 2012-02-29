Комітет Європарламенту: Комісія має право ветувати енергетичні угоди країн-членів

Брюссель. 29 лютого. УНІАН. Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту підтримав право Єврокомісії накладати вето на двосторонні енергетичні угоди країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Крісьяніса КАРІНСА (група народних партій, Латвія), схваленого 28 лютого на засіданні Комітету.

Комітет, зокрема, підтримав пропозицію Європейської комісії, згідно з якою країни-члени ЄС повинні повідомляти Комісію про деталі двосторонніх енергетичних угод під час переговорів з третіми країнами. Пропозиція також передбачає можливість для Комісії брати участь у переговорах в статусі спостерігача та перевіряти відповідність договорів європейському законодавству.

Згідно з пропозицією, країни-члени повинні інформувати Комісію про будь-які нові угоди не пізніше, ніж за три місяці до початку переговорів.

Проект Директиви передбачає, що після завершення переговорів країни-члени протягом двох тижнів повинні передавати Комісії проект двосторонньої угоди. Протягом двох місяців Комісія має надати оцінку відповідності положень нових угод європейському законодавству. Цей термін може бути продовжений на наступні два місяці у випадку, якщо Єврокомісія знайде положення, що не відповідають законодавству ЄС. Протягом цього терміну Комісія повинна бути підготувати свої юридичні висновки.

При цьому, Комітет Європарламенту вирішив, що у випадку, якщо після отримання юридичного висновку Єврокомісії країни-члени не здійснять необхідних дій для усунення проблемних питань, Комісія отримає право схвалювати рішення про початок процедури про порушення законодавства ЄС.