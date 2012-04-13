Транспортування газу ”Північним потоком” припиняється на два тижні

Москва. 13 квітня. УНІАН. Транспортування газу по першій нитці «Північного потоку» припиняється з 15 квітня до 30 квітня включно у зв`язку з налагодження автоматичної системи управління для підключення другої нитки.

Як повідомили УНІАН у компанії Nord Stream, починаються планові роботи з налагоджування систем управління для подальшої інтеграції двох ниток газопроводу «Північний потік» в єдину автоматизовану систему.

«У період налагодження, тестування і сертифікації інтегрованої системи управління потік газу буде перекрито на російському і німецькому берегах. Компанія Nord Stream офіційно повідомила всі зацікавлені сторони про припинення транспортування і закінчила всі підготовчі роботи. Крани будуть закриті 15 квітня 2012 року. Після проведення необхідних тестів і закінчення сертифікації наприкінці квітня Nord Stream відновить транспортування газу. Терміни робіт з налагодження систем управління були узгоджені з партнерами Nord Stream», - зазначається у повідомленні.

За інформацією компанії, після введення в експлуатацію обох ниток до кінця 2012 року газопровід зможе щорічно поставляти до 55 млрд куб. м російського газу до Європи через Балтійське море протягом, як мінімум, 50 років. Одночасно завершується укладання другої нитки і починаються пусконалагоджувальні роботи.

Повідомляється, що з моменту введення в експлуатацію у листопаді минулого року перша нитка «Північного потоку» поставляє європейським партнерам природний газ згідно з номінаціями ТОВ «Газпром експорт». На сьогодні це 3,6 млрд куб. м.

Укладання другої нитки завершиться найближчим часом. Потім три секції газопроводу будуть сполучені між собою на дні моря у двох точках – у середині травня у шведських водах і на початку червня - біля узбережжя Фінляндії. Влітку завершаться пусконалагоджувальні роботи, і розпочнеться заповнення другої нитки буферним газом, після чого вона буде готова до введення в експлуатацію у складі єдиної транспортної системи відповідно до графіка до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GmbH і французької EDF — по 15%.

Перша черга газопроводу «Північний потік», що з`єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд куб. м на рік була запущена 8 листопада 2011 року. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, заплановано на жовтень 2012 року. На даний час побудовано 917 км з 1224 км другої нитки.

Передбачається, що в 2012 році по першій нитці «Північного потоку» буде транспортовано до 27,5 млрд куб. М, відповідно до технічних можливостей.

Акціонерами проекту Nord Stream є російський «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).