ВР ратифікувала Протокол до Євроконвенції про об`єднання регіонів

Київ. 16 травня. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 355 народних депутатів із 418 зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що метою об’єднань єврорегіонального співробітництва є заохочення, підтримка та розвиток в інтересах населення транскордонного і міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, встановлених згідно з національним законодавством відповідних держав.

Членами ОЄС є територіальні громади або власті сторони, а також можуть бути відповідні заінтересовані держави – члени Ради Європи. Фізичні особи не можуть бути членами ОЄС.

Об’єднання засновується шляхом укладання письмової угоди між її членами-засновниками. Статути ОЄС є складовою частиною угоди про його заснування.

Об’єднання виконує ті завдання, які його члени йому доручають.

Ці завдання повинні відповідати компетенції членів згідно з їхнім відповідним національним законодавством, а також бути переліченими в угоді і статутах. ОЄС засновується на обмежений або необмежений строк, який повинен бути визначений в угоді та статутах.

У разі виникнення спору між ОЄС та його членами компетентними судами є суди держави, де знаходиться штаб – квартира ОЄС.

Менеджмент і виконання бюджету об’єднання підлягають фінансовому аудиту відповідно до національного законодавства сторони, де знаходиться його штаб-квартира. Ця держава невідкладно інформує інші держави, територіальні громади або власті яких є членами ОЄС, про результати аудиту і про заходи, вжиті стосовно ОЄС.

Протокол є відкритим для підписання державами, які підписали Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або властями. Він підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. Держава, яка підписала протокол, не може його ратифікувати, прийняти або затвердити, якщо вона раніше чи одночасно не ратифікувала, прийняла або затвердила Європейської рамкової конвенції. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження передаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.