МЗС просить Європу на вимагати від України стрибати в швидкий потяг

Страсбург. 13 червня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України просять Європу не гальмувати двосторонній діалог через різницю в оцінках окремих подій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС представник українського МЗС Всеволод Ченцов.

“Той факт, що наші оцінки подекуди не збігаються, він не має призводити до гальмування двостороннього діалогу”, - сказав він, звернувши, зокрема увагу, на оцінку кримінальних справ щодо колишніх членів українського уряду.

“Наші стосунки достатньо зрілі, щоб продовжувати співпрацю, зберігаючи різні оцінки з окремих питань”, - зазначив представник МЗС.

Він підкреслив, що оцінки ЄС ситуації в Україні є важливими для офіційного Києва. Разом з тим, він підкреслив, що Україна хотіла б бачити від Європи стратегічного підходу до розвитку двосторонніх відносин.

“Відносини мають розвиватися саме через призму стратегічного бачення України, як важливого партнера в цьому регіоні”, - сказав В.Ченцов.

Він підкреслив, що в сфері судових справ проти колишніх українських урядовців, офіційний Київ демонструє “безпрецедентну відкритість”, надаючи можливість представникам Європарламенту та інших європейських інституцій відвідувати ув’язнених.

При цьому, представник МЗС висловив переконання в тому, що угода про асоціацію передбачатиме певні зобов’язання України, які мають привести її до відповідності стандартам та критеріям ЄС, в тому числі в сфері демократії. Він також висловив думку, що не потрібно вимагати виконання цих зобов’язань до підписання угоди.

“На сьогодні ЄС в певному сенсі нам пропонує заскочити в поїзд, який вже набрав певну швидкість. Тому ми закликаємо ЄС застосовувати стратегічний принцип”, - сказав В.Ченцов.

У свою чергу Посол України при ЄС Костянтин Єлисєєв також зазначив, що ключовою метою угоди про асоціацію між Україною та ЄС є забезпечення принципів верховенства права в Україні, а також поваги до фундаментальних прав та свобод.

“Це є ключовою метою угоди, але це жодною мірою не повинно стати передумовою для укладення угоди”, - сказав Посол.

“Висунення політичних умов для підписання угоди – не дуже конструктивний процес”, - додав він, висловивши сподівання, що угоду між Україною та ЄС все-таки буде підписано.