В Європарламенті побачили погіршення ситуації з правами людини в Росії

Страсбург. 13 вересня. УНІАН. Європейський парламент стурбований погіршенням ситуації в сфері прав людини в Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

У своєму документі, схваленому більшістю голосів (голосування проводилося шляхом підняття рук – УНІАН), депутати, зокрема, зазначили, що подальший розвиток двосторонніх відносин між ЄС та Росією залежатиме від зусиль офіційної Москви з посилення демократії, верховенства права та поваги фундаментальних прав людини.

В цьому контексті депутати нагадали взяті Росією зобов’язання в рамках її членства в Раді Європи та ОБСЄ.

У документі депутати привітали рішення Верховного суду Росії від 25 липня цього року щодо перегляду справ Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва, і закликали до продовження повноцінного перегляду цих справ в рамках чесних та прозорих судових процесів. Крім того, Європарламент закликав Росію притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналістки Анни Політковської та правозахисниці Наталі Естемірової.

“(Європарламент – УНІАН) висловлює свою глибоку стурбованість іншими політично вмотивованими судовими процесами, зокрема, кримінальним переслідування науковців, обвинувачених у шпіонажі і співпраці з іноземними науковими інститутами, засудження опозиційної активістки Таїсії Осіпової до восьми років перебування в колонії в рамках судового процесу, який видається політично вмотивованим... і політично вмотивовані кримінальні обвинувачення проти більше ніж десятка учасників демонстрації протесту в Москві 6 травня...”, - написано в документі.

Європарламент також висловив розчарування рішенням про ув’язнення на 2 роки трьох учасниць панк-групи Pussy Riot.

У своєму документі депутати звернули увагу на низку законів, схвалених останнім часом в Росії, і які, на думку депутатів, звужують права та свободи громадян. Серед них – закони про мирні зібрання, про діяльність неурядових громадських організацій, про обмеження свободи в мережі Інтернет, а також закон про екстремізм. Депутати нагадали, що згідно з висновками Венеціанської комісії, закон про екстремізм надає досить широкі можливості для трактування понять “екстремістська діяльність” та “екстремістська організація”.

Депутати також засудили схвалені в кількох регіонах Росії законодавчі акти про криміналізацію публічної інформації щодо сексуальної орієнтації і закликали Єврокомісію та Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики здійснювати тиск на органи влади Росії для досягнення стандартів ОБСЄ в області прав людини, демократії, верховенства права та незалежності судової системи.