Друмліни в Бостонській гавані сформувалися під час Вісконсинського заледеніння.

Обсерваторія Землі NASA зафіксувала прихований геологічний скарб у Бостонській гавані, США. Це острови-друмліни, які утворилися понад 20 000 років тому, пише Daily Galaxy.

У виданні нагадали, що друмліни - це витягнуті пагорби, утворені льодовиками. Друмліни в Бостонській гавані сформувалися під час Вісконсінського заледеніння, коли льодовики просувалися через нинішні території Бостона, відкладаючи опади і формуючи ландшафт.

Зазначається, що друмліни в Бостонській гавані примітні тим, що вони частково занурені під воду. Це єдине місце в Північній Америці, де поля таких пагорбів були виявлені під поверхнею моря.

Відео дня

За словами вчених, ці друмліни одночасно зберігають льодовикову історію і є живою лабораторією для вивчення еволюції земних систем. Занурений характер цих пагорбів робить їх важливими об'єктами для розуміння взаємозв'язку заледеніння і кліматичних змін.

У виданні наголосили, що друмліни Бостонської гавані не тільки мають геологічну та наукову цінності, але також рясніють біорізноманіттям та історією. Ці пагорби входять до складу Національного та Державного парку островів Бостонської гавані, що присвячений збереженню природної краси та історії регіону.

У наш час на цих друмлинах існують різноманітні екосистеми: солончаки, приливні лагуни та ліси листяних дерев, додали у виданні. Вони забезпечують важливі середовища існування для морської та наземної флори, а також фауни, птахів і амфібій.

Учені виявили незвичайний геологічний процес

Раніше вчені виявили дивний процес на Землі, під час якого земна кора "капає" в шар, що знаходиться посередині, під зростаючими гірськими хребтами. Його помітили під Андами, у Центральній Азії, уздовж західного узбережжя Канади, у США, а також на Анатолійському плато в Туреччині.

Отримані дані можуть розповісти про те, як будуються гори і басейни на таких планетах, як Венера або Марс, де немає рухомих тектонічних плит, які врізаються одна в одну, створюючи рельєф, як це відбувається на Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: