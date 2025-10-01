Генерал-лейтенант розповів, які фахівці потрібні в ЗСУ.

Добровольці віком 60 років і старші не будуть зайвими у війську, оскільки це той вік, коли людина ще не втратила дієздатність та спроможність виконувати задачі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів генерал-лейтенант, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. "Головне, щоб вона мала бажання і відповідне здоров’я, а робота в армії знайдеться", - зазначив він.

Гнатов повідомив, що в ЗСУ потрібні фахівці, наприклад, ремонтних спеціальностей, водії різних категорій, водії з допуском для перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів, боєприпасів.

"Це все категорії, які не під силу 18-річним хлопцям", - підкреслив військовий.

Крім того, як додав генерал-лейтенант, це можуть бути лікарі, працівники середнього, молодшого лікарського персоналу, які також потрібні у військових госпіталях, де не укомплектовані посади.

"Чи може людина в 60 на рік чи два підписати контракт та виконувати таку роботу? Звісно, може. Якихось там суперкондицій для такої роботи не потрібно.

"Зрозуміло, що людина 60+ навряд чи прийде й отримає посаду в штурмовій бригаді. Тут, напевно, вже буде важко. Хоча, з досвіду, в мене було багато і офіцерів, і сержантів, солдатів, яким ніколи в житті не скажеш, що йому 60 років. Він приходить: "Пане командир, дозвольте… мені через два місяці 60, дозвольте ще на рік підписати контракт". Дивишся на нього, думаєш: як 60? Він краще може, ніж я, виглядає", - поділився військовий.

Нещодавно у ЗСУ пояснили алгоритм дій для добровольців, оскільки в Україні запрацював закон про контрактну військову службу для добровольців у віці 60 років і старше.

За словами офіцера 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Іллі Абеля, такі контракти діють на період воєнного стану. Щоб долучитися до війська, кандидати мають відповідати низці вимог, а служити вони будуть переважно на небойових посадах.

