Vantage Studios була створена спільно з Tencent.

Ubisoft оголосила про запуск своєї нової дочірньої студії Vantage Studios, створеної за підтримки Tencent. У перший робочий день компанії стало відомо, що вона займатиметься трьома найбільшими франшизами Ubisoft - Assassin's Creed, Far Cry і Tom Clancy's Rainbow Six.

VGC повідомляє, що керують Vantage Studios два співгендиректори - Крістоф Деренн, ветеран Ubisoft із 35-річним стажем, і Шарлі Гіймо, який раніше очолював мобільний підрозділ Owlient.

Новий лейбл об'єднує студії в Монреалі, Квебеку, Шербруку, Сагені, Барселоні та Софії. Саму назву вибрали співробітники голосуванням, раніше компанія проходила під кодовим ім'ям Nova.

Tencent володіє 25% Vantage Studios і виступає в ролі консультанта, проте всі ключові креативні та бізнес-рішення залишаються за керівництвом. Ubisoft пояснює, що перехід до більш децентралізованої моделі дасть командам більше контролю над франшизами і дасть змогу швидше реагувати на запити гравців.

Структура "Creative Houses", на якій заснована нова модель, передбачає, що студії отримають не тільки більше свободи, а й більше відповідальності за довгостроковий розвиток брендів.

За заявами Ubisoft, це має призвести до зростання якості сюжетних одиночних проєктів, розширення мультиплеєрних можливостей і збільшення частоти виходу контенту.

Раніше ми розповідали, що Atari викупила права на 5 ігор Ubisoft, щоб перевипустити їх на сучасні платформи. Також можливо, що компанія планує перетворити ці ігри на цілі серії.

