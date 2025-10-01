Попри успіхи Сил оборони, ситуація на Покровському напрямку лишається складною, повідомив Андрій Ткачук.

Ситуація на Новопавлівському напрямку лишається "вкрай складною", оскільки там продовжується повзучий наступ росіян. Про це в етері Суспільного сказав майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

"Ворог використовує те, що він розтягнув наші Сили оборони. І ми не готові на кожному відтинку фронту забезпечити ту якісну оборону, яка потрібна на всіх відтинках. Вони просуваються вздовж річки Вовча і таким чином створюють тиск на адмінмежі трьох областей. Вони тиснуть з Донеччини на Дніпропетровщину та Запоріжжя. І це загроза того, що в далекій перспективі може створити певний тиск на Гуляйполівську агломерацію", – сказав Ткачук.

Військовий додав, що росіянам складно просуватися в Запорізькій області, атакуючи з півдня. Тому вони намагаються протиснути цей напрямок зі східного фронту. Він також розповів, що складною залишається ситуація на Покровському напрямку.

Відео дня

"Попри те, що на північ від Покровська, на Добропільському напрямку, ситуація стає для нас більш прийнятна та оптимістична. Через те, що в певних оперативних оточеннях близько 1000 російських солдат та 3000 вбитих за останній час. Але тиск з півдня на Покровськ далі відбувається. На всьому відтинку фронту від Удачного до Шевченкового відбуваються важкі бої, ворог підтискає з півдня дуже активно", – додав Ткачук.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше про просування в Запорізькій та Дніпропетровській областях повідомляли аналітики DeepState. Зокрема, росіяни мали успіхи в районі сіл Новоіванівка, Тернове та Степове.

Крім того, експерти підрахували, що протягом вересня найбільші просування окупанти мали саме на Новопавлівському напрямку. Загалом минулого місяця росіяни змогли захопити 259 кв. км, з них 53% – на Новопавлівському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: