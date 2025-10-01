Андрій Каут

Сотні мільйонів євро західних активів можуть опинитися під загрозою.

Росія домагатиметься переслідування осіб та країн, причетних до "крадіжки" заморожених російських активів у Європі у разі надання Україні "репараційної позики" на 140 мільярдів євро. Справа може дійти до прямого вилучення майна осіб та компаній країн, що підтримують таке рішення – мова йде про сотні мільйонів євро, пише New York Times.

У середу, 1 жовтня, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прирівняв використання заморожених російських активів без їхньої прямої конфіскації до крадіжки. За день до Володимир Путін підписав указ про прискорення процесу перерозподілу активів в Росії. Аналітики кажуть, що Москва може відповісти на європейську пропозицію, конфіскувавши активи іноземних компаній та осіб з країн, які підтримують позику.

Минулого року РФ заморозила частину західних активів, що дорівнює сумі російських активів, заморожених Заходом. З початку війни Москва розподіляє прибутки від західних активів у країні на спеціальні банківські рахунки.

В чому полягає план Європи

Європейські чиновники згадали про заморожені російські гроші, оскільки американська допомога Україні за часів президентства Дональда Трампа стрімко тане. Тож ЄС просуває пропозицію про надання Києву безвідсоткової "репараційної позики" у розмірі 140 мільярдів євро, яка передбачає використання російських активів без їхнього прямого вилучення.

Позика буде повернута лише за умови, що Росія компенсує Україні збитки, завдані під час війни. Велика Британія розглядає аналогічний план. Країни G7 раніше вже розпочали кредитування Києва, використовуючи відсотки від російських активів як заставу.

Ідея позики належить голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Згодом з аналогічною пропозицією виступив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Але прем'єр-міністр Бельгії, де знаходиться більшість російських активів, виступив проти цієї ідеї, посилаючись на надмірний ризик для своєї країни.

Як далеко може зайти Москва

За даними мінфіну країни-агресорки, приблизно 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених на Заході, переважно розташованих у Європейському Союзі та Великій Британії, становлять майже половину золотовалютних резервів Центрального банку Росії.

Кремль може у відповідь переслідувати європейські активи у Росії. Це може включати так звані рахунки типу C, на яких Москва секвеструвала російські доходи іноземних організацій та фізичних осіб після того, як Захід заморозив її суверенні активи. Іноземці можуть виводити активи з рахунків типу C лише за згодою російського уряду.

Росія може видати позику під заставу цих активів для фінансування свого обмеженого державного бюджету. Загальна сума на рахунках типу C оцінюється в десятки мільярдів євро.

Москва також може конфіскувати активи та акції іноземних компаній на російській території та продати їх. З початку війни РФ взяла під контроль діяльність низки європейських компаній в країні, в тому числі, данського виробника пива Carlsberg.

Найбільш радикальний крок – прискорене пряме вилучення майна або акцій, що належать фізичним особам та компаніям європейських країн, які підтримують кредит Україні. Загалом сотні мільйонів євро західних активів можуть опинитися під ударом.

Путін ще в червні заявив, що подальше використання Заходом заморожених російських активів прискорить розкол світових фінансових систем. Кремль буде тиснути на країни в своїй сфері впливу, аби ті відмовлялися від розрахунків в доларах та євро.

Російські заморожені активи для України - головні новини

Сума заморожених в бельгійському депозитарії Euroclear активів, яка може стати основою для кредиту, становить 175 мільярдів євро. Проте з урахуванням попередніх кредитних програм для України цей обсяг суттєво зменшиться, причому спочатку потребуватиме погодження МВФ.

Примітно, що символічний транш у розмірі 4 млрд євро, забезпечений надходженнями від заморожених росактивів, надійшов від ЄС на День захисників і захисниць України.

