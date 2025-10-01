У частині громад Чернігівської області відсутнє електропостачання.

Російські окупанти влучили у підстанцію в Славутичі, місто наразі без електроживлення. Про російську атаку на місто у своєму Telegram-каналі повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

"Ми маємо влучання в нашу підстанцію, в 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежні працюють над ліквідацією наслідків влучання, над ліквідацією пожежі", - повідомив він.

Фомічев додав, що вони намагаються перейти на іншу підстанцію, але час такого переходу ще уточнюється.

"Увімкнене резервне живлення для водоканалу. Тому вода буде, але буде по годинах… Обов’язково буде живлення на системи зв’язку", - розповів міський голова і додав, що також розгортаються пункти незламності.

Також Славутицька міська рада повідомила, що орієнтовно о 18:00 у місті має з'явитися вода, яка буде орієнтовно до 21:00.

Крім того, В’ячеслав Чаус, очільник Чернігівської обласної державної адміністрації зазначив, що російські загарбники вдарили по "енергообʼєкту в сусідній області".

"Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання. Відповідні служби працюють над відновленням. Атака ворога триває", - написав він.

Як повідомлялося, раніше Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" зауважив, що Росія цілеспрямована обирає місця компактного проживання цивільних людей як повітряні цілі.

Він наголосив, що під час російських атак Україна знищує 92-94% цілей, але й ті кілька "Шахедів", які прориваються з потужною бойовою частиною, влучають в житлові будинки і роблять жахливі руйнування.

