Пікап Tesla Cybertruck випускається з 2023 року і значно відрізняється від своїх конкурентів.

Американські солдати, які дислоковані в Європі, не можуть експортувати електричні пікапи Tesla Cybertruck. Причиною є правила безпеки Європейського Союзу, яким не відповідає ця модель, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що цю інформацію підтвердили в Митному агентстві армії США. За даними агентства, Tesla Cybertruck "значно відхиляється" від правил Євросоюзу щодо транспортних засобів, зокрема від тих, які призначені для захисту пішоходів, велосипедистів та інших вразливих учасників дорожнього руху.

"Під час розгортання за кордоном військовослужбовцям армії США дозволяється ввозити з собою особисті автомобілі. Однак автомобілі повинні відповідати місцевим законам і правилам", - йдеться в заяві Митного агентства армії США.

У виданні пояснили, що проблема полягає в нетрадиційній формі кузова Tesla Cybertruck, яка є його головною особливістю. Кузов із нержавіючої сталі має гострі краї, які порушують вимоги ЄС щодо пасивної безпеки автомобілів.

Журналісти нагадали, що європейські регулювальні органи вимагають наявності зон захисту від ударів, заокруглених країв і конструкції, що сприяє деформації, щоб зменшити шкоду під час зіткнень із вразливими учасниками дорожнього руху. Також в ЄС електричні пікапи вагою понад 3,5 тонни мають бути оснащені обмежувачами швидкості. За даними Митного агентства армії США, американський електропікап у своїй конфігурації перевищує допустимий поріг максимальної швидкості.

У виданні додали, що Митне агентство армії США звернулося до Федерального міністерства транспорту Німеччини з проханням зробити виняток для американських військовослужбовців. Проте прохання було відхилено.

"Tesla Cybertruck не тільки не відповідає законодавчим вимогам ЄС, а й значно відхиляється від них", - заявила німецька влада у своїй відповіді.

У виданні пояснили, що американські військові, які спробують ввезти Tesla Cybertruck до країн ЄС, можуть бути змушені повернути пікапи назад до США власним коштом.

Крім того, Міністерство транспорту Німеччини та представники армії США назвали ще одну причину, чому американським військовим не варто намагатися імпортувати Tesla Cybertruck до країн Євросоюзу - модель привертає занадто багато уваги. Така впізнаваність може підривати мету видачі військових номерних знаків США, які призначені для зниження ризику виявлення американського персоналу та обладнання в Європі.

Раніше The War Zone писало, що Повітряні сили США хочуть придбати два електричні пікапи Tesla Cybertruck для використання в якості мішеней для високоточної зброї під час навчань і випробувань. Автомобілі планують доставити на полігон White Sands Missile Range (WSMR) у Нью-Мексико.

Зазначається, що метою навчань є підготовка підрозділів до операцій, імітуючи сценарії, максимально наближені до реальних.

