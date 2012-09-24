Хорошковський не бачить суперечки між наміром підвищити імпортні мита та створенням ЗВТ з ЄС

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський запевняє, що намір України підвищити імпортні мита не суперечить бажанню створювати зону вільної торгівлі з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де Гухтом.

“Це - пункти, що не суперечать одне одному. Що стосується поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі, то ми зараз готуємося в рамках угоди про асоціації до її підписання, і, відповідно, вона може бути реалізована як одна з перших складових угоди про асоціацію. Що стосується підвищення мит, то ми працюємо в рамках законодавства Світової організації торгівлі (СОТ), і ми не збираємося ні в якому разі порушувати правила, встановлені цією організацією”, - сказав В.Хорошковський.

Він зазначив, що питання можливого підвищення імпортних мит українською стороною викликало стурбованість Європейської комісії. Разом з тим, за його словами, Україна буде дуже обережно підходити до цього питання.

“Безумовно, я вважаю, що з нашого боку потрібно дуже обережно підходити до цього питання. Ми на сьогодні, і це було підтверджено комісаром К.Де Гухтом, не перейшли ніяких законодавчих норм, тобто ми діємо в рамках 28-ї статті (Генеральної угоди про торгівлю та тарифи СОТ - УНІАН), і в цьому плані претензій прямого характеру бути не може, але стурбованість була висловлена. Було висловлено прохання, щоб ми дуже обережно рухалися в цьому питанні”, - сказав український перший віце-прем'єр.

Він також зазначив, що позиція української сторони полягає в тому, що існують об'єктивні причини, з яких асоціації українських виробників звернулися до уряду з проханням перегляду існуючих імпортних квот.

“З нашого боку абсолютно зрозуміла теза полягала в тому, що коли пройдені внутрішні процедури, а ви знаєте, що цьому питання вже понад року, коли асоціації виробників звертаються до уряду, і є певні об'ктивні причини, які дозволяють говорити, що у асоціацій є право вимагати певних додаткових захисних заходів, то Мінекономіки зобов'язане проводити певні процедури”, - сказав В.Хорошковський.

“Але тим не менше, ми діємо виключно в рамках міжнародного законодавства, і плануємо, що будь-який подальший рух проводитиметься виключно в рамках процесу переговорів”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на майже 350 товарних позицій.

Це звернення вже викликало стурбованість Європейської комісії. Як заявив УНІАН речник комісара ЄС з питань торгівлі Джон Кленсі, підвищення імпортних мит одразу на понад 300 товарних позицій може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд. євро на рік. При цьому, Дж.Кленсі зазначив, що такі дії України не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.