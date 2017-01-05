Українці, які офіційно працевлаштовані в Польщі, за рік заробили понад $2 мільярди

Українці, які офіційно працевлаштовані в Польщі, заробили за минулий рік загалом 9 млрд злотих, або 2,1 млрд доларів США, повідомив під час прес-конференції голова Міжгалузевої профспілки українських працівників у Польщі Юрій Карягін.

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«Українці цього року (2016 - УНІАН) заробили близько 9 млрд злотих, якщо перевести в долари, - це близько 2 млрд доларів», - сказав він.

Як повідомлялося раніше, українці, що працюють у Польщі, щорічно перераховують на батьківщину близько 5 млрд євро, про що заявляв на початку 2016 року міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, посилаючись на дані Нацбанку Республіки Польща.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоти, лише 15% українців забезпечені соціальними гарантіями на рівні місцевих жителів.