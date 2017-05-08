Подорож до ЄС українським будинком на колесах - вже реальність: майстри з Борисполя створюють унікальні автобудинки (відео)

До обіцяного безвізу залишилися лічені дні, а це означає, що скоро українці зможуть вільно подорожувати Європою. Чому б це не зробити на власному будинку на колесах?

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Спальня, кухня, душова - і все це всередині автомобіля. Будинки на колесах на будь-який смак створюють українські майстри з Борисполя. Батько й син - Геннадій та Олександр Шевченки - власники компанії Camper Master.

Вони взялися за створення автобудинку у 2010 році. На виробництво одного такого автомобіля йде близько півроку, залежно від "фаршу". За 7 років роботи компанія побудувала вже 14 таких "кастенвагенів".

Найдешевший варіант компанія може запропонувати від 500 доларів, але ціна може зашкалити й за 100 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, подружжя українських бізнесменів займається специфічною забудовою – зводить будиночки на деревах. Ідею засновниця справи привезла з-за кордону, коли сама відпочивала у такому ж будиночку.