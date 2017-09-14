Литовський "план Маршалла" для України: 50 мільярдів євро інвестицій за 10 років

Підготовлений Литвою "план Маршалла" для України розрахований на перспективу до 10 років і передбачає щонайменше 5 мільярдів євро прямих інвестицій в розвиток економіки щорічно для забезпечення економічного зростання в 6-8%.

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Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на брифінгу в Києві.

"Ми повинні використовувати двосторонні відносини між Україною та Литвою для допомоги, консультацій, формування конкретної стратегії в тимчасовій лінійці на 2018-2020 роки як середньострокова перспектива. В перспективі цей "план Маршалла" - до 10 років. Ми говоримо про щонайменше 5 мільярдів євро на рік, і ми говоримо про дуже важливий аспект - зростання економіки на 6-8%", - сказав Кубів.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що вже до 23 вересня уряд України підготує конкретні пропозиції щодо механізмів реалізації плану, а фінальний проект має бути запропонований до Саміту Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі 24 листопада. Кошти на реалізацію плану Україна спільно з Литвою планують залучити від пулу міжнародних партнерів та інвесторів, серед яких - ЄС, США, Канада, Японія, Європейський інвестиційний банк, фінансові інституції Литви та інші організації.

"У лютому або в березні наступного року намічається конференція донорів, які брали б участь у реалізації цього "плану Маршалла", - сказав екс-прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, який був присутній на брифінгу.

При цьому Кубілюс зазначив, що Україні потрібна реальна мотивація для проведення необхідних реформ, якою для Литви свого часу стала перспектива членства в ЄС, а для нашої країни в середньостроковій перспективі - підвищення рівня життя громадян через зростання економіки.

Своєю чергою, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко, яка також була присутня на брифінгу, наголосила, що в парламенті створено ініціативну групу, яка працюватиме над реалізацією плану.

"Реальне зростання економіки через інвестиції дасть змогу значно підвищити якість життя громадян", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в липні обговорив з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Києві можливість розробки нового довгострокового плану економічної підтримки за типом "плану Маршалла" - всеосяжної американської програми допомоги Європі після Другої світової війни. Наприкінці березня 2017 року Конгрес Європейської народної партії прийняв резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого "Плану Маршалла для України".

Довідка УНІАН. "План Маршалла" для України є ініціативою Литовської Республіки для допомоги нашій країні, який передбачає, серед іншого, план економічної, фінансово-інвестиційної підтримки, включаючи послідовне посилення стратегічного діалогу Україна - країни Заходу для забезпечення євроінтеграції України. Ініціатива "План Маршалла для України" передбачає інвестиції в реальний сектор економіки, а також підтримку реформ, спрямованих на економічне зростання України, створення нових інструментів фінансування інвестицій, а також підтримку малого і середнього підприємництва.