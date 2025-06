Як нагадує Джефф Кілі, те, що гра з'явилася в трейлері, не означає, що вона буде і на івенті.

Джефф Кілі випустив традиційний "хайп-трейлер" до церемонії відкриття Summer Game Fest 2025, яка відбудеться в ніч із 6 на 7 червня.

У ньому миготять уже знайомі з цього року проєкти - Kingdom Come: Deliverance 2, Clair Obscur: Expedition 33, DOOM: The Dark Ages, Split Fiction, Death Stranding 2 та інші.

Сам Кілі нагадав, що включення гри в трейлер не означає її присутність на самій церемонії. Він особисто займається монтажем ролика, і в ньому швидше відображається загальний настрій індустрії, ніж список учасників шоу.

Відео дня

Пряма трансляція церемонії відкриття Summer Game Fest розпочнеться 6 червня о 23:30 за Києвом.

Раніше ми розповідали, що на цій конференції Ubisoft може показати ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Перевидання анонсували ще 2020 року, але відтоді про ремейк не було новин.

