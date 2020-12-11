Трансляція "Стрім року" розпочнеться о 15:00.

Завтра, 12 грудня, компанія Wargaming проведе трансляцію "Стрім року", в рамках якої відбудеться анонс яскравих новинок, нової техніки та інших змін командної ММО-гри World of Tanks. Стрім розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Офіційну онлайн-трансляцію можна буде подивитися на wgwatch.tv, а також на офіційному YouTube-каналі World of Tanks.

Стрім розпочнеться з шоу-матчу "Сталевий Мисливець", де відомі блогери будуть битися між собою взводами.

А вже о 18:00 відбудеться спілкування з розробниками. Цього разу гостями стріму стануть директор з оперування Антон Панков, креативний директор Андрій Білецький і керівник відділу гейм-дизайну Єгор Родіонов, повідомили в Wargaming.

Також під час "Стріму року" глядачі зможуть зареєструватися для участі в особистому заліку, який продовжиться під час новорічних свят. Ті, хто покаже найкращі результати, отримають призи. Взяти участь зможуть ті гравці, у яких на акаунті є хоча б 1 тисяча боїв. Реєстрація на участь в особистому заліку закінчиться 13 грудня о 22:59.

Нагадаємо, раніше в World of Tanks стартував "Новорічний наступ — 2021". Всього в рамках заходу гравці отримають 31 завдання від Чака Норріса. Серед нагород за їх виконання будуть особливий слот для новорічної техніки і сам Чак з оригінальною озвучкою в складі екіпажу танка.

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Автор: Сергій Коршунов