2024 рік був найкращим для Steam за всю історію, - статистика Valve

Valve опублікувала звіт про роботу Steam за 2024 рік, назвавши його "роком зростання". Компанія заявила, що число пікових одночасних користувачів платформи тепер майже вдвічі перевищує показники березня 2020 року, а кількість проданих нових ігор стала рекордною за всю історію сервісу.
За даними Valve, дохід від нових релізів, включно з попередніми замовленнями і продажами в перші 30 днів після виходу, виявився в 10 разів вищим, ніж у 2014 році. Понад 500 ігор заробили понад 250 тисяч доларів за цей період, а понад 200 з них - понад мільйон. Це на 27% і 15% більше, ніж у 2023 році.
Компанія також представила графік, що демонструє стійке зростання виручки від нових релізів з 2017 року, особливо помітний стрибок стався між 2023 і 2024 роками.
Водночас у звіті не уточнюються загальні доходи платформи, що не дає змоги оцінити, наскільки прибуток від нових ігор співвідноситься з виручкою від старих хітів і проєктів із довгостроковою монетизацією.
Серед найкасовіших ігор 2024 року дійсно є новинки, як-от Palworld, Helldivers 2, Space Marine 2 і Black Myth Wukong. Однак у топі все ще домінують Dota 2, Counter-Strike 2, Apex Legends і PUBG. Call of Duty: Black Ops 6 хоч і вважається новим релізом, але швидше сприймається як продовження щорічної серії.
Незважаючи на рекордні продажі нових ігор, більшість користувачів проводять основний час у старих проєктах. Лише 15% ігрового часу у 2024 році припало на тайтли, що вийшли цього ж року. Це більше, ніж у 2023 році, коли показник становив лише 9%, але менше, ніж у 2022, коли він сягав 17%.
Valve враховує дохід від мікротранзакцій у перші 30 днів після релізу, тож частина рекордної виручки могла припасти саме на внутрішньоігрові покупки. Це говорить про те, що високий фінансовий результат нових ігор не завжди означає, що в них дійсно продовжують активно грати.
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