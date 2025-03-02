Багато хто пов'язує це з недавнім релізом Monstrer Hunter Wilds.

Steam продовжує зміцнювати свою позицію головної платформи для ПК-геймерів. Вперше в історії сервісу кількість одночасних користувачів перевищила 40 мільйонів.

За даними SteamDB, цей рекорд було встановлено сьогодні, коли на піку в мережі перебувало 40 274 929 гравців. Останні дні платформа неодноразово наближалася до цієї позначки, і тепер вона офіційно взята.

Однією з головних причин такого сплеску активності, ймовірно, став нещодавній реліз Monster Hunter Wilds, який зібрав понад 1 мільйон одночасних гравців. Однак Steam стабільно зростає і без гучних новинок: на даний момент у сервісу 132 мільйони активних користувачів на місяць, і це число тільки збільшується.

Відео дня

Також нещодавно виявилося, що Amazon протягом 15 років намагався змістити Steam з позиції лідера серед ігрових магазинів на ПК. Колишній президент Amazon Prime Gaming Ітан Еванс зізнався, що компанія вклала багато грошей і сил, щоб конкурувати з магазином Valve, але Steam так і не похитнувся.

Раніше ми розповідали, що в Steam проходить фестиваль демоверсій Steam Next Fest, де, зокрема, представили нове демо ремейка "Готики", яке вже зібрало майже 5 тисяч переважно позитивних відгуків.

Вас також можуть зацікавити новини: