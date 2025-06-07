У рушії Unreal Engine 5 відбулися кардинальні зміни для зручності розробників

Движок перейшов на координатну систему Left-Up-Forward.

Засновник Epic Games Тім Суїні оголосив про важливу зміну в рушії Unreal Engine, відтепер він використовуватиме систему координат Left-Up-Forward, таку саму, як і в більшості сучасних 3D-інструментів.

Якщо раніше "вгору" в Unreal позначався віссю Z (що відрізняло його від інших), тепер "вгору" стане віссю Y, як у Maya, Houdini, Unity та інших популярних рішеннях.

Звучить як дрібниця, але на ділі це серйозний крок. Ігри, фільми та віртуальні світи створюються в різних програмах, і якщо вони по-різному розуміють, де "вгору", "вперед" і "ліворуч", виникають плутанина, баги та зайва робота під час перенесення моделей, анімацій і навіть коду. Перехід до єдиного стандарту має спростити життя всім, хто працює з 3D-контентом.

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Першим на нову систему координат перейде Unreal Engine for Fortnite (UEFN), а потім і вся лінійка UE5/UE6. За словами Суїні, це необхідний крок, адже інструменти та екосистеми стають дедалі більш взаємопов'язаними, і єдині стандарти - це шлях у майбутнє.

Раніше CD Projekt RED взяла участь у презентації State of Unreal 2025, де демонструвалися можливості рушія Unreal Engine 5, і показала там технодемку з першим геймплеєм "Відьмак 4".

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