Інформація просочилася завдяки одній з вакансій.

В середині жовтня керівник розробки A Plague Tale: Requiem Кевін Шото повідомив, що подальша доля серії залежить від фанатів. Asobo Studio буде дивитися, наскільки сиквел сподобається аудиторії, і на основі реакції користувачів прийме рішення. І як стало відомо з опису вакансії на сайті компанії, вона все ж збирається продовжити франшизу. На це з'явився конкретний натяк.

"Для майбутнього виробництва ми шукаємо [старшого] геймдизайнера, який посилить команду, яка створила A Plague Tale: Requiem, на стадії попереднього виробництва", — сказано на офіційному сайті Asobo.

З цього речення напрошується висновок, що команда сиквела вже взялася за наступний проект. До Requiem колектив розробив Innocence, першу частину франшизи. Навряд чи йому доручать створювати нову серію після успішного запуску гри. Найімовірніше, команда зайнята продовженням A Plague Tale або доповненням. При цьому перша частина була закінченою пригодою без сюжетних добавок.

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На створення третьої гри у франшизі вказує ще один факт. Старший геймдизайнер, якого шукає Asobo, повинен бути знайомий з Innocence та Requiem. А таку вимогу зазвичай вказують, якщо створюють продовження конкретної серії.

A Plague Tale: Requiem — основні подробиці

Події в сиквелі розвиваються після історії Innocence. Головні герої вирушили в південні регіони Франції, але через хворобу Гуго їм знову довелося виживати посеред чуми.

Основна ціль в Requiem — пошуки загадкового острова. Паралельно Аміціі належить битися з ворожими солдатами і дізнатися таємницю родового прокляття.

Геймплей у другій частині поліпшили і збагатили новими механіками. Наприклад, у Аміціі з'явилося більше пристосувань для відволікання уваги і усунення супротивників. Гуго отримав свою роль в бою — він вміє сканувати місцевість за допомогою щурів і показувати розташування ворогів.

A Plague Tale: Requiem вийшла 18 жовтня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch (хмарна версія).

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