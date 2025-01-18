При цьому банять тільки акаунт, а не IP.

Разом зі стартом Season 2 у Call of Duty: Black Ops 6, Activision забанила близько 136 тисяч акаунтів, які підозрювали в читерстві.

Про це Activision розповіла у себе в блозі, підкресливши, що це саме бани за акаунти, а не за IP. Розробники бояться зачепити невинних гравців: "Як правило, ми вживаємо заходів проти цілих груп у межах діапазону, який не є проблемним. Наприклад, кампус коледжу або інтернет-кафе може бути охоплений хвилею заборон за IP-адресою, коли метою є тільки одна машина".

Крім того, розробники поліпшили античит у грі, доповнивши систему репортів. При цьому зазначивши, що це також не торкнеться чесних гравців, один гравець не може кинути більше одного репорту іншому гравцеві.

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Activision планує і далі боротися з чітерами, впроваджуючи все більше оновлень безпеки:

"Ми не зменшуємо обертів у своїй місії по боротьбі з чітерами, чиє єдине завдання - зіпсувати веселощі всім іншим".

Раніше ми розповідали, що підлітки в США більше не зможуть купувати лутбокси в Genshin Impact без дозволу батьків.

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