Федеральна торгова комісія постановила, що видавець рекламував дітям лутбокси з маленьким шансом виграшу.

Федеральна торгова комісія виграла справу проти видавців китайської Genshin Impact у США, компанії Cognosphere.

Як стверджує директор бюро захисту споживачів Семюел Левін, Genshin Impact вводила в оману дітей, продаючи їм лутбокси зі свідомо маленьким шансом виграшу і водночас змушуючи їх витрачати сотні доларів:

"Компанії, що застосовують цю тіньову тактику, будуть притягнуті до відповідальності, якщо вони обманюють гравців, особливо дітей і підлітків, щодо справжніх витрат на внутрішньоігрові операції".

Власники Genshin Impact виплатять компенсацію в розмірі 20 мільйонів доларів, а також заборонять здійснювати внутрішньоігрові покупки дітям до 16 років без згоди батьків. Крім того, тепер HoYoverse зобов'язана реалізувати можливість купувати лутбокси безпосередньо за реальні гроші, а не тільки за донатну валюту, а також прописувати шанси випадання того чи іншого призу.

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Раніше ми розповідали, що "Гра-обдягальня" з елементами гача Infinity Nikki подолала рубіж у 20 мільйонів завантажень через 2 тижні після релізу.

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