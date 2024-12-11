CD Projekt RED попросила Дага Кокла нічого не розповідати про гру.

Раніше Даг Кокл, актор, який озвучив Геральта з Рівії в англійській версії ігор про "Відьмака", заявляв, що герой все ж таки з'явиться в наступній частині, хоч і не як центральний персонаж.

Схоже, акторові не можна було цього говорити. У недавньому інтерв'ю Geektown Кокл розповів, що насправді не знає, чи справді Геральт з'явиться у "Відьмаку 4". Його минула заява ґрунтувалася на чутці, яку він помилково прийняв за повідомлення від розробника з CD Projekt RED:

"Я не знаю, наскільки це правда. Я орієнтувався на чутки - мені здалося, що хтось із CD Projekt сказав, що Геральт буде в The Witcher 4, але не буде головним героєм, і я не знаю, чи правда це."

Сама CD Projekt теж відреагувала на заяву Дага і переконливо попросила актора більше не розповідати нічого про гру: "Вони прийшли до мене і сказали: "Ми ще нічого не розповідали, нічого не говоріть", тож, щиро кажучи, відповідь на ваше запитання така: я не знаю, що це буде."

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Раніше ми розповідали, що "Відьмак 4" нарешті перейшов у стадію активної розробки. Директор CD Projekt RED розповів, скільки приблизно займе розробка нової частини The Witcher.

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