Джейк Ламперт зіграє такого собі Бранко.

Схоже, що Відьмак 4 незабаром перейде в стадію активної розробки. Став відомий перший актор, який зіграє одного з персонажів у грі.

На агрегаторі акторів Spotlight помітили сторінку актора Джейка Ламперта, у якого в портфоліо значиться робота над The Witcher 4: Project Polaris. Джейк зіграє персонажа на ім'я Бранко. На сайті вказано 2025 рік, можна припустити, що зйомки нового Відьмака почнуться вже наступного року.

До цього часу про Відьмака 4 не було відомо практично нічого. Історія Геральта з Рівії завершена, а нова гра стане перезапуском. Проєкт розробляється на рушії Unreal Engine 5, а не REDengine, як усі ігри CD Project RED, починаючи з Відьмак 2: Вбивці Королів.

Відео дня

Крім того, незважаючи на те, що історія Геральта закінчена, Даг Кокл, актор, який озвучив Білого Вовка в англійській версії, підтвердив, що Геральт все таки з'явиться у Відьмаку 4.

Ми знаємо тільки, що Геральт братиме участь у грі, але не знаємо, наскільки сильно, і гра не буде зосереджена на Геральта, тож цього разу мова піде не про нього.

Раніше ми розповідали, що YouTube блогер, який спеціалізується на вивченні Відьмака 3, знайшов унікальний геймовер у разі смерті Геральта під час одного із завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: