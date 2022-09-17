У майбутньому фільмі з'являться Орландо Блум і Девід Харбор.

Наприкінці травня поточного року Sony анонсувала екранізації трьох своїх знаменитих франшиз — God of War, Horizon і Gran Turismo. Перші дві отримають серіал, а третя — фільм від Ніла Бломкампа. Інформацію на рахунок цього опублікували в ЗМІ майже відразу після офіційного оголошення про створення адаптацій. А тепер з'явилися додаткові відомості щодо картини за мотивами Gran Turismo. Журналісти дізналися про сюжет і акторів, які зіграють центральні ролі у фільмі.

Подробицями поділилося видання The Hollywood Reporter, яке володіє інсайдерськими зв'язками в сфері кінематографа. За даними видання, екранізація буде заснована на реальних подіях. Сюжет адаптації присвячений підлітку, який завдяки ігровій серії Gran Turismo переміг у реальному змаганні і вирішив стати професійним гонщиком.

Головну роль у фільмі виконає Арчі Мадекве, відомий за фільмом "Сонцестояння" і серіалом "Бачити". Девіду Харбору ("Дивні дива", "Чорна вдова", "Хеллбой") дістався образ досвідченого гонщика, який відійшов від справ. А Леголас з "Володаря перснів" і Вілл Тернер з "Піратів Карибського моря", Орландо Блум, зіграє безпринципного маркетолога, який хоче заробити на майбутній зірці.

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Фільм Gran Turismo — інші подробиці

За сценарій картини відповідають Джейсон Холл ("Бабій", "Снайпер", "Відважні") і Зак Бейлін ("Король Річард").

Асад Кізілбаш і Картер Свон з PlayStation Production, а також Даг Белград і Дана Брунетті займаються продюсуванням. А творець гри Кадзунорі Ямауті і Холл виступають виконавчими продюсерами.

Зйомки фільму почнуться в Європі наступного тижня, а реліз відбудеться 11 серпня 2023 року.

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