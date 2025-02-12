Для Саманти Беарт важливо, щоб у розробці "духовного спадкоємця" Disco Elysium брав участь творець всесвіту Роберт Курвіц.

Акторка озвучення Саманта Беарт, відома за роллю Карлах у Baldur's Gate 3, отримала запрошення взяти участь в одному з "духовних спадкоємців" Disco Elysium, на що дала категоричну відмову.

Своє рішення Беарт пояснила так: якщо в розробці спадкоємця Disco Elysium не бере участь творець оригінальної гри Роберт Курвіц, то студії не варто витрачати час актриси:

"Наступній студії, яка спробує це зробити: якщо ваш "духовний спадкоємець" Disco Elysium не включатиме творця Роберта Курвіца, то заощадьте нам обом трохи часу та не телефонуйте мені з цією пропозицією".

Нагадаємо, що студія ZA/UM, якій зараз належать права на Disco Elysium, зі скандалом звільнила Курвіца через кілька років після релізу гри.

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Наразі розробник скооперувався з художником Олександром Ростовим і сценаристкою Хелен Хіндпер, разом вони заснували студію Red Info, яка зараз працює над неанонсованою грою.

Раніше ми розповідали, що один із провідних сценаристів Disco Elysium був змушений запустити збір коштів, щоб пережити зиму. Колишній роботодавець через суд заборонив розробнику працювати над іграми.

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