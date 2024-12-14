Розробник ледь не залишився жити на вулиці.

Арго Туулік, один із головних сценаристів Disco Elysium, який був відповідальний за написання багатьох персонажів гри, відкрив збір коштів на те, щоб пережити зиму. Розробник залишився без грошей після судових розглядів із колишнім роботодавцем.

У жовтні цього року було анонсовано відразу кілька "духовних спадкоємців" Disco Elysium. Туулік працював над одним із них у компанії Longdue Games, сценарист уклав партнерство з керівником компанії Ріазом Мулою. Згодом Мула почав використовувати ім'я розробника з метою залучення до проєкту інвесторів, що Тууліку не подобалося. Зрештою Мула зажадав від сценариста обійняти керівну посаду в компанії, що робить ще одного, вже третього, "духовного спадкоємця" Disco Elysium. Розробник відмовився.

Після цього Мула вступив у змову з компанією ZA/UM, яка і зробила Disco Elysium, а потім вигнала всіх ключових розробників. Вони почали переслідувати Тууліка, все дійшло до того, що на сценариста подали до суду. Арго витратив великі гроші на адвоката, але справу програв. За підсумками суду, сценаристу заборонили розробляти ігри протягом півроку.

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Тууліка позбавили будь-яких джерел доходу, у нього немає грошей на оплату оренди. Розробник нещодавно переїхав із Лондона до ЄС разом зі своєю дівчиною Дорою Клінджіч (яка теж працювала над одним зі "спадкоємців" Disco Elysium). Пара серйозно витратилася: у подорожі у них зламався фургон, їм довелося віддати 2000 євро за ремонт, які вони позичили у матері Дори. Також тепер у них немає можливості оплачувати візу Клінджич, а це означає, що у неї немає прав на оренду житла. Зараз молоді люди живуть у родичів.

Усе це призвело до того, що Туулік попросив допомоги у фанатів. Менш, ніж через 24 години сторінка була заблокована за порушення правил платформи, на той момент, фанати зібрали близько 20 тисяч фунтів стерлінгів. На щастя, розробник зміг відновити сторінку, зараз на потреби Арго Тууліка зібрано вже 23 тисячі фунтів.

Раніше ми розповідали, що один зі спадкоємців Disco Elysium (не той, до якого причетний Мула) отримав значне фінансування.

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